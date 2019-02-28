В Уфе начали проверку после посадки самолета с отказавшим двигателем

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту экстренной посадки самолета Boeing 737-500 в международном аэропорту "Уфа".

Как уточнили в ведомстве, воздушное судно авиакомпании UTair со 123 пассажирами на борту вылетело в Москву из уфимского аэропорта в шесть утра по московскому времени, но было вынуждено экстренно вернуться из-за отказа левого двигателя.

Командир самолета благополучно совершил посадку в Уфе через 20 минут после вылета. Никто не пострадал.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента, чтобы дать ему правовую оценку.