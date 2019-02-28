В Ульяновской области задержали пятерых адептов "Свидетелей Иеговы"

В Ульяновской области задержали пятерых участников запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, задержанные точно знали о запрете деятельности их организации, однако продолжали проводить конспиративные встречи и индивидуальные занятия по изучению экстремистских материалов, вовлекали в свою деятельность иных лиц и пропагандировали превосходство идей Свидетелей Иеговы над иными религиозными учениями.

- Задержаны руководитель местной организации и четыре его последователя, - уточнили в ФСБ. - Уголовные дела возбуждены по статье 282.2 уголовного кодекса (Организация и участие в деятельности экстремистской организации). Мера пресечения в отношении задержанных пока не избрана.