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28.02.2019 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске родители подделали прописку ради "элитной" школы

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сразу два уголовных дела возбуждено в Новосибирске по факту подделки документов родителями, которые стремились определить детей в конкретную школу Железнодорожного района.

Как рассказал "РГ" старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин, проверка соблюдения законодательства была проведена по обращению родителей первоклашек, которым в итоге не досталось места в желанной школе. В ходе проверки прокуратура выявила два факта подделки регистрации по месту жительства, что послужило основанием для незаконного зачисления детей в образовательное учреждение.

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Примечательно, что два года назад суд уже рассматривал три подобных случая, при этом они также были зафиксированы в Железнодорожном районе города. Тогда родители, "купившие" прописку через интернет, были оштрафованы на различные суммы. Но даже привлечение у уголовной ответствености и широкий резонанс этих дел не останавливают родителей в стремлении любой ценой обучать детей в выбранных ими образовательных организациях.

Уголовные дела по материалам прокуратуры возбудили в районном отделе полиции. По статье об использовании заведомо подложного документа подозреваемым грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительных работы до двух лет, или арест на полгода. Расследование дел взято на контроль прокуратурой Железнодорожного района.

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