В Томске заммэра задержали за злоупотребление полномочиями

Заместитель мэра города Томска задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В городской администрации и по месту жительства подозреваемой прошли обыски.

Уголовное дело в отношении влиятельной чиновницы, воглавляющей городской департамент архитектуры и градостроительства, возбуждено по материалам регионального УФСБ России.

По данным регионального СК, в 2016 году в департамент архитектуры обратилась томичка с заявлением о выдаче разрешения на использование земель сроком на пять лет в поселке Радиоцентр. Земли ей потребовались для размещения на них объекта капитального строительства.

- В соответствии с проектной документацией объекта предусматривалось строительство единой линейной системы газоснабжения, включающей в себя как газопровод низкого давления, так и газопровод высокого давления. Это требовало получения разрешения на строительство, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Томской области Елена Лебедева. - Несмотря на то, что такого разрешения заявительницей получено не было, департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска незаконно издал распоряжение на использование испрашиваемых земель.

В результате в поселке Радиоцентр был построен объект системы газоснабжения, представляющий повышенную опасность и создающий угрозу для экологии.

Как выяснилось, чиновница "закрыла глаза" на нарушение, так как заявительницей оказалась ее родная мать. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения.