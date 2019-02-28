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28.02.2019 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Буйнакском районе Дагестана два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика. Об этом "РГ" рассказали в региональном управлении ГИБДД.

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Представитель ведомства опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в ДТП участвовала пассажирское маршрутное такси. По его словам, водитель LADA Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ЗИЛ".

В результате аварии легковушка загорелась, ее водитель и пассажир погибли на месте. Водителя грузовой машины с травмами отвезли в ближайшую больницу.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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