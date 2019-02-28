В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Буйнакском районе Дагестана два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика. Об этом "РГ" рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Представитель ведомства опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в ДТП участвовала пассажирское маршрутное такси. По его словам, водитель LADA Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ЗИЛ".

В результате аварии легковушка загорелась, ее водитель и пассажир погибли на месте. Водителя грузовой машины с травмами отвезли в ближайшую больницу.