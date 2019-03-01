Видео: Костромичи живут под пленкой после обрушения крыши

Жители аварийного дома на улице Линейной в Костроме вынуждены жить под полиэтиленовой пленкой после обрушения кровли, сообщает ОТР.

ЧП в доме № 12 на улице Линейной в Костроме произошло 16 февраля. В течение нескольких лет жители пытались добиться от коммунальщиков ремонта текущей кровли, но работы все время откладывали.

До назначенного на апрель этого года срока крыша не дожила и обрушилась, потянув за собой часть кирпичной стены.

В причинах произошедшего сейчас разбираются специалисты Следственного комитета.

- После обрушения сотрудники управляющей компании натянули над чердаком полиэтиленовую пленку. Уже на следующий день ветер ее сорвал, и в квартирах на верхнем этаже начали протекать потолки, - говорится в сообщении.

В администрации Костромы считают, что угрозы жизни и здоровью жильцов аварийного дома нет.

Но обитатели обрушившегося здания опасаются, что во время ближайшей оттепели закрытая пленкой крыша начнет протекать еще сильнее, и затопленными окажутся квартиры не только на втором, но и на первом этаже.