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01.03.2019 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стая собак во Владимире набросилась на женщину

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Во Владимире стая агрессивных собак напала на местную жительницу, пострадавшую доставили в реанимацию, сообщает РИА Новости.

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли от нападения разъяренных собак 44-летнюю женщину. ЧП произошло на улице Добросельской во Владимире. Росгвардейцам удалось прогнать стаю из 15 диких собак, которая напала на случайную прохожую.

- Росгвардейцы вызвали пострадавшей медиков и оказали ей доврачебную помощь, - говорится в сообщении.

Как уточнили в Росгвардии, силовики вызвали на место происшествия "скорую", которая доставила женщину в отделение реанимации городской больницы.

Через некоторое время медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Сейчас женщину перевели из реанимации в травматологию.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир
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