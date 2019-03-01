Стая собак во Владимире набросилась на женщину

Во Владимире стая агрессивных собак напала на местную жительницу, пострадавшую доставили в реанимацию, сообщает РИА Новости.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли от нападения разъяренных собак 44-летнюю женщину. ЧП произошло на улице Добросельской во Владимире. Росгвардейцам удалось прогнать стаю из 15 диких собак, которая напала на случайную прохожую.

- Росгвардейцы вызвали пострадавшей медиков и оказали ей доврачебную помощь, - говорится в сообщении.

Как уточнили в Росгвардии, силовики вызвали на место происшествия "скорую", которая доставила женщину в отделение реанимации городской больницы.

Через некоторое время медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Сейчас женщину перевели из реанимации в травматологию.