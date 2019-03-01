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01.03.2019 14:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд выберет меру пресечения водителю Lexus, сбившего инспектора ДПС

Текст: Владимир Баршев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии на Третьем транспортном кольце в Москве, в которой погиб сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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По данным следствия, вечером 28 февраля 2019 года, водитель, управляя автомобилем марки Lexus, следовал по проезжей части Третьего транспортного кольца внутренней стороны, где при въезде в Гагаринский тоннель нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на стоящий служебный автомобиль ДПС с находящимися в салоне инспекторами. В результате столкновения одному из сотрудников были причинены телесные повреждения, от которых он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия.

На кадрах видеосъемки с камер наблюдения видно, что машина ДПС стоит в среднем ряду, однако без аварийной сигнализации и выключенными спецсигналами. Водитель, не снижая скорости, буквально сносит перед собой все автомобили, и те разлетаются в разные стороны по дороге.

Следователями проведен ряд неотложных следственных действий, по результатам которых принято решение о задержании водителя, совершившего ДТП. В ходе допроса мужчина признал вину. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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