Дым от пожаров из Китая дошел до Комсомольска-на-Амуре

Северный ветер развеял дым от пожаров в Китае над территорией Хабаровска. Однако смог нависает над южными районами края.

- Также задымление отмечается в Троицком, Литовке, Комсомольске-на-Амуре, Тумнине. Это шлейф дыма, который дошел до востока, - сообщили РИА Новости в Хабаровском Гидрометцентре.

Напомним, со среды краевой центр и некоторые другие населенные пункты региона окутало дымом от палов в соседней КНР. Там жгут сухую траву и солому. Накануне губернатор Сергей Фургал направил письмо главе китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой быстрее потушить возгорания на своей территории.

По данным управления лесами правительства Хабаровского края, на утро пятницы в регионе не зафиксировано действующих природных пожаров.