Новости

Пакистан готов принять помощь России в урегулировании ситуации с Индией 11:00
На Дальнем Востоке раскрыли сеть псевдомедицинских центров 10:50
В Хабаровске уволят водителя, выгнавшего из автобуса детей 10:49
В центре Петербурга прорвало трубу с горячей водой 10:49
ЦБ аннулировал лицензию московского Жилстройбанка 10:48
Польша намерена приобрести 32 истребителя F-35 10:42
Куклачев рассказал, как правильно гладить кошек 10:40
Пожар на одном из судов Танзании в Черном море потушен 10:38
Возобновилась выдача льготных кредитов по программе "Семейный автомобиль" 10:34
СЕ призвал Украину обеспечить избирательные права внутренних переселенцев 10:30
Власти оценят идею штрафов за превышение скорости более чем на 10 км/ч 10:26
Kia рассекретила новый кроссовер до премьеры в Женеве 10:18
В Ингушетии при реставрации башен фирма украла 10 млн рублей 10:15
На Камчатку придет сильный циклон 10:07
В ДТП в Волгоградской области погибли пять человек 09:50
Главой известной неонацистской группировки в США стал афроамериканец 09:30
Во Владивостоке открылось Генеральное консульство Узбекистана 09:28
МИД Пакистана выступил против эскалации напряженности с Индией 09:22
Роструд: На следующей неделе россияне отдохнут три дня 09:17
В Москве водителей предупредили о гололедице 09:17
Ученые объяснили, почему пожилым опасно смотреть телевизор 09:13
Запустится ли в багажнике Camry дополнительный вазовский двигатель 09:12
В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с маршруткой 09:08
Косаток и белух не выпустили из приморской "китовой тюрьмы" 08:57
Tesla объявила о закрытии розничных магазинов 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Почему белые медведи атаковали людей
Почему белые медведи атаковали людей
4 марта в "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
4 марта в "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
01.03.2019 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатку придет сильный циклон

Текст: Дина Непомнящая

Очередной циклон движется к побережью Камчатки. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Аэропорт Анадыря частично возобновил работу после урагана

Атмосферный вихрь 3 марта накроет Алеутский, Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский и Пенжинский районы. Там ожидаются сильный снег и ветер, который в порывах достигнет 22-25 метров в секунду.

Спасатели предупреждают о возможных нарушениях в системе энергоснабжения и авариях на дорогах. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Главам муниципальных образований направлены рекомендации о предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Небензя осудил "спектакль двойных стандартов по Венесуэле"
Пхеньян опроверг слова Трампа о причинах провала саммита в Ханое
Роструд: На следующей неделе россияне отдохнут три дня
МИД Пакистана выступил против эскалации напряженности с Индией
В порту Пусана загорелось российское судно