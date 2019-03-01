На Камчатку придет сильный циклон

Очередной циклон движется к побережью Камчатки. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферный вихрь 3 марта накроет Алеутский, Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский и Пенжинский районы. Там ожидаются сильный снег и ветер, который в порывах достигнет 22-25 метров в секунду.

Спасатели предупреждают о возможных нарушениях в системе энергоснабжения и авариях на дорогах. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Главам муниципальных образований направлены рекомендации о предупреждении чрезвычайных ситуаций.