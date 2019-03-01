СК начал проверку после инцидента с российским судном в порту Пусана

После столкновения российского судна с мостом в южнокорейском Пусане Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку, сообщается на сайте ведомства.

Она проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Наопмним, 28 февраля грузовое судно Seagrand, приписаное к порту Владивостока, следуя в южно-корейский порт Пусан, при проходе под мостом задело носовой мачтой участок между опорами. Корабль получил пробоины в корпусе. Мост также оказался повтрежден.

Пострадавших в ходе инцидента нет. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно двигалось без буксира и лоцманской проводки.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя судовладельца ООО "Востокморсервис", после ЧП экипаж Seagrand задержали. Но сейчас большинство моряков отпустили, остается задержанным только капитан.