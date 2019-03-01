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01.03.2019 03:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после инцидента с российским судном в порту Пусана

Текст: Ольга Журман

После столкновения российского судна с мостом в южнокорейском Пусане Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку, сообщается на сайте ведомства.

Фото: iStock
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Она проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Наопмним, 28 февраля грузовое судно Seagrand, приписаное к порту Владивостока, следуя в южно-корейский порт Пусан, при проходе под мостом задело носовой мачтой участок между опорами. Корабль получил пробоины в корпусе. Мост также оказался повтрежден.

Пострадавших в ходе инцидента нет. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно двигалось без буксира и лоцманской проводки.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя судовладельца ООО "Востокморсервис", после ЧП экипаж Seagrand задержали. Но сейчас большинство моряков отпустили, остается задержанным только капитан.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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