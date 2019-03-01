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01.03.2019 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае второклассник ударил учителя стулом

Текст: Денис Передельский

Школьник из Комсомольска-на-Амуре, осенью пострадавший от действий учительницы, напал на другого педагога со стулом в руках. Об этом со ссылкой на собственный источник в администрации города сообщает ТАСС.

"Действительно инцидент имел место быть, этот мальчик ударил стулом учителя, с ним и с его семьей работают психологи", - рассказали в администрации.

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По данным местных СМИ, инцидент произошел около недели назад в школе № 37. Второклассник якобы отказался выполнять задание и ударил учителя стулом по спине. К слову, в данное учебное заведение он был переведен после другого школьного конфликта. Прошлой осенью в соцсети попало видео. На ролике видно, как учительница избивает в коридоре ученика, мешавшего вести урок.

Того педагога отстранили от работы. Кроме того, было возбуждено сразу два уголовных дела по статьям 117 УК РФ "Истязание" и 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В школе уточнили, что после первого инцидента ребенка перевели на домашнее обучение, однако позже вернули в учебное заведение.

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