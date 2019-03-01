В порту Пусан произошел пожар на приморском судне

В южно-корейском порту Пусан загорелось стоящее на ремонте российское рыболовное судно "Залив Ольга", сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в Морском спасательно-координационном центре, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Корабль приписан к порту Владивосток. В экипаже 29 человек. В Корее он стоял на слипе судоремонтного завода. Пожар произошел днем в одном из помещений надстройки. Возгорание ликвидировали силами береговой пожарной службы города Пусана.

Наличие и характер повреждений судна сейчас уточняются.