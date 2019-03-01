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01.03.2019 04:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вблизи Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

Текст: Дина Непомнящая

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали утром 1 марта в Тихом океане у берегов Курильских островов. Его энергетический класс составил 11,9.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6

Как сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 64 километрах к югу от парамуширского Северо-Курильска на глубине 130,9 километра.

Сотрудники сейсмостанции "Южно-Сахалинск" добавили, что подземные толчки прошли незамеченными для жителей ближайших населенных пунктов. Тревогу цунами не объявили.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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