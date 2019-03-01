Вблизи Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали утром 1 марта в Тихом океане у берегов Курильских островов. Его энергетический класс составил 11,9.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 64 километрах к югу от парамуширского Северо-Курильска на глубине 130,9 километра.

Сотрудники сейсмостанции "Южно-Сахалинск" добавили, что подземные толчки прошли незамеченными для жителей ближайших населенных пунктов. Тревогу цунами не объявили.