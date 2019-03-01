В ДТП под Самарой три человека погибли и пятеро пострадали

Сегодня под Самарой в результате ДПТ погибли три человека. Об этом сообщили "РГ" в ГУ МВД по региону.

Авария произошла утром примерно в 09.15 на втором километре трассы "Обход города Самары".

"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus, двигавшийся со стороны Тольятти в направлении Казахстана, не справился с управлением. Его вынесло на встречную полосу, где легковушка столкнулась с грузовой машиной DAF. От удара Lada столкнулась с автомобилем Hyundai", - уточнили в полиции.

В результате женщина и двое мужчин, в том числе водитель Lada, погибли. Еще пятеро госпитализированы с различными травмами.

Все пострадавшие в ДТП находятся в Красноярской ЦРБ. Как пояснили "РГ" в региональном минздраве, состояние троих - средней тяжести, двое - в тяжелом состоянии. В помощь коллегам на реанимобиле выехала бригада областной клинической больницы Середавина. Сейчас врачи уже работают на месте.