В Кирове начали проверку действий следователя, задержавшего врача

Прокуратура Кировской области начала проверку соблюдения следствием законности задержания заведующей детской поликлиникой, в которой должна была наблюдаться погибшая девочка, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре подтвердили, что вчера женщина была освобождена из изолятора временного содержания "при отсутствии оснований для избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу". Перед этим об освобождении врача сообщили в Национальной медицинской палате со ссылкой на ее президента известного доктора Леонида Рошаля.

В Кирове возрастают волнения в среде медиков по поводу задержания заведующей поликлиникой. В ближайшее время с главврачами кировских больниц планирует встретиться губернатор Игорь Васильев.

Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка. Как считает следствие, ребенок был лишен медицинского контроля за здоровьем при попустительстве заведующей поликлиники "в результате ненадлежащего, халатного исполнения своих прямых обязанностей". Это квалифицируется, как ситуация, опасная для ребенка, в связи с чем женщина была задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ.

Напомним, 20 февраля в квартире на улице Щорса областного центра было найдено тело трехлетней девочки. Она, как показала судмедэкспертиза, погибла от обезвоживания. По предварительной версии, 21-летняя мать девочки оставила ребенка дома на несколько дней без присмотра, забрав из квартиры всю еду и перекрыв воду. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Она взята под арест.

