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01.03.2019 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове расчищавший снег рабочий ударил лопатой журналиста

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове работник коммунальных служб, расчищавший снег во дворе, ударил лопатой журналиста, который вел видеосъемку.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Инцидент произошел в центре Саратова, когда журналисты снимали сюжет о пенсионерке, квартира которой пострадала из-за протечки крыши в доме. По мнению жительницы, крышу повредили рабочие, когда чистили ее от снега. Во дворе дома журналисты заметили людей с лопатами, которые очищали козырек подъезда, и подошли к ним поговорить.

Как сообщает издание "Свободные новости", где работают корреспонденты, сначала один из рабочих стал угрожать им избиением, а потом ударил по видеокамере, повредил ее и ушиб руку оператору Андрею Крахмалеву.  Журналисты вызвали на место происшествия сотрудников полиции, которые задержали сотрудника коммунальной службы.

- Сообщение журналистов зарегистрировано, по нему проводится проверка, - сообщили корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Нападения на журналистов
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