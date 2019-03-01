Жителя Ижевска насмерть придавил упавший с крыши снег

Жителя Ижевска насмерть придавила упавшая с крыши снежно-ледяная масса. Трагедия произошла на улице Чайковского, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ведомстве уточнили, что погибший являлся работником одного из предприятий, расположенных в производственном здании. По факту происшествия ведомство проводит проверку соблюдения требований охраны труда и законодательства о благоустройстве.

Тем временем Следственное управление СК России по Удмуртии, сообщило еще об одном происшествии у жилого дома, в котором был магазин.

Два его работника - мужчина и женщина - принимали товар. В этот момент с козырька балкона одной из квартир пятого этажа по улице Майской на них упал снег.

Пострадавших госпитализировали. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.