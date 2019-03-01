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01.03.2019 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии при реставрации башен фирма украла 10 млн рублей

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту хищения более десяти миллионов рублей, выделенных из бюджета на реставрацию одного из башенных комплексов в горной части республики. Об этом сообщили в полиции региона.

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В хищении подозревается подрядчик, выполнявший эти работы, в результате которых древнему памятнику истории и архитектуры нанесен непоправимый ущерб.

Ранее строительная фирма победила в тендере на реставрацию башенного комплекса, но, оказалось, ее руководитель предоставила для участие в нем липовые документы. 31-летняя жительница села Чермен Северной Осетии-Алании предоставила на конкурс данные, что ее сотрудники имеют необходимую для выполнения сложных работ квалификацию. На самом деле это были простые рабочие, не умеющие реставрировать древние строения.

Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.

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