В Ингушетии при реставрации башен фирма украла 10 млн рублей

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту хищения более десяти миллионов рублей, выделенных из бюджета на реставрацию одного из башенных комплексов в горной части республики. Об этом сообщили в полиции региона.

В хищении подозревается подрядчик, выполнявший эти работы, в результате которых древнему памятнику истории и архитектуры нанесен непоправимый ущерб.

Ранее строительная фирма победила в тендере на реставрацию башенного комплекса, но, оказалось, ее руководитель предоставила для участие в нем липовые документы. 31-летняя жительница села Чермен Северной Осетии-Алании предоставила на конкурс данные, что ее сотрудники имеют необходимую для выполнения сложных работ квалификацию. На самом деле это были простые рабочие, не умеющие реставрировать древние строения.

Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.