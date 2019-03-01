На Кубани владельца "Сафари-парка" оштрафуют за содержание льва

Владельца краснодарского "Сафари-парка" привлекут к административной ответственности за содержание в вольерах льва и краснокнижных степных орлов без необходимой на то документации. Об этом сообщили в прокуратуре края по итогам проверки частного зоопарка, которую ведомство провело после обращения граждан о якобы плохом содержании там животных.

- Проведенный осмотр условий экспонирования льва в зоопарке показал, что на момент проверки животное переведено в оборудованный вольер общей площадью свыше 370 квадратных метров, что соответствует требованиям, установленным для содержания диких животных, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В то же время выявлено отсутствие разрешительных документов, подтверждающих законность владения африканским львом, а также двумя особями птиц вида орел степной - объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Как пояснили в ведомстве, индивидуальный предприниматель, таким образом, содержит льва и двух орлов, хотя у него отсутствуют документы на право пользования этими объектами животного мира. По остальным нескольким десяткам животных, которые находятся в "Сафари-парке", у надзорного ведомства вопросов не возникло.

Также во время проверки были вскрыты многочисленные нарушения при оформлении документов на продукцию для животных и проведение мероприятий по предупреждению болезней у питомцев. Все это послужило поводом для привлечения индивидуального предпринимателя - владельца парка - к административной ответственности.

Как уже писала "РГ", поводом для проверки "Сафари-парка" прокуратурой стала информация, появившаяся в соцсетях о том, что в частном зоопарке плохие условия содержания животных, а также за ними отсутствует ветеринарный уход. В частности, говорилось, что у льва якобы очень тесная клетка, в вольере тигра вода давно не менялась и позеленела, а от самих загонов идет сильный неприятный запах.