СК проверит законность строительства жилья для детей-сирот в Калмыкии

Следственный комитет России проверит информацию о нарушениях закона при строительстве домов для детей-сирот в Калмыкии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для масштабной проверки послужил сюжет на одном из федеральных телеканалов, в котором говорится о злоупотреблениях в этой сфере в республике.

В частности, речь идет о возведении социального жилья по ценам, намного превышающим рыночную, из-за чего сироты не имеют возможности получить квартиры долгие годы. Так, завысила смету одна из строительных фирм, которая должна была построить дома на 16 миллионов рублей.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина доследственная проверка в Калмыкии должна пройти в самое ближайшее время. В ее рамках будут установлены все обстоятельства, которые привели к нарушению закона, и виновные в этом должностные лица.