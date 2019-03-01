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01.03.2019 18:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале ФСБ задержала сотрудника оборонного центра

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Миассе Челябинской области в ходе оперативных мероприятий задержан сотрудник одного из оборонных предприятий. Об этом "РГ" сообщили в УФСБ региона.

Фото: РИА Новости
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- Задержание в Миассе стало результатом продолжительной оперативной разработки, - сообщили в пресс-службе УФСБ региона. - Более подробной информации в интересах следствия пока предоставить не можем.

По информации ТАСС, речь идет о сотруднике так называемой госприемки, которые, являясь представителями Минобороны РФ проверяют продукцию, изготовленную по государственному оборонному заказу. Задержание проходило не на предприятии, а непосредственно в городе.

Как сообщили "РГ" собственные источники в правоохранительных органах, задержанный осуществлял контроль за продукцией государственного ракетного центра имени академика Макеева, который занимается научными исследованиями и разработками по созданию ракетных и ракетно-космических комплексов, а также ремонтом военной техники и ее утилизацией.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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