На Урале ФСБ задержала сотрудника оборонного центра

В Миассе Челябинской области в ходе оперативных мероприятий задержан сотрудник одного из оборонных предприятий. Об этом "РГ" сообщили в УФСБ региона.

- Задержание в Миассе стало результатом продолжительной оперативной разработки, - сообщили в пресс-службе УФСБ региона. - Более подробной информации в интересах следствия пока предоставить не можем.

По информации ТАСС, речь идет о сотруднике так называемой госприемки, которые, являясь представителями Минобороны РФ проверяют продукцию, изготовленную по государственному оборонному заказу. Задержание проходило не на предприятии, а непосредственно в городе.

Как сообщили "РГ" собственные источники в правоохранительных органах, задержанный осуществлял контроль за продукцией государственного ракетного центра имени академика Макеева, который занимается научными исследованиями и разработками по созданию ракетных и ракетно-космических комплексов, а также ремонтом военной техники и ее утилизацией.