Александра Емельяненко могут наказать за оскорбление представителей власти

Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко накануне вечером был задержан в Кисловодске после двойного ДТП. Он находился за рулем в нетрезвом виде.

Спортсмен вступил в конфликт с водителем эвакуатора, который хотел взять на борт его золотистый "Мерседес". После он сел за руль, но, не справившись с управлением, столкнулся с двумя автомобилями. Пытаясь скрыться с места аварии, он ехал, в том числе, по тротуару. Когда его машину наконец остановили, он долго отказывался выходить, разговаривал с сотрудниками полиции, используя при этом крепкие нецензурные выражения.

Пока неизвестно, какие меры будут приняты в отношении Емельяненко, не раз становившегося "героем" громких скандальных историй и отсидевшего больше года по обвинению в домашнем насилии. Однако не исключено, что ему грозит наказание по статье 319 УК РФ - "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением". В интернете появилось уже достаточно видеозаписей, по которым можно оценить поведение Емельяненко и услышать его "беседы" с полицейскими. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода гражданина за период до трех месяцев. Также возможно, что Александру придется выполнять обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года.

Вместе с тем, у Емельяненко-младшего на 4 мая был запланирован бой в Екатеринбурге. Глава промоутерской компании RCC Николай Клименко, комментируя инцидент, отметил, что пока что поединок не отменяется.