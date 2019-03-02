На Курилах ощутили землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение на глубине 32 километра магнитудой 5,9 произошло сегодня в 14.22 местного времени. Его эпицентр находился в 272 километрах юго-восточнее кунаширского поселка Южно-Курильск. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Сейсмособытие ощутили жители не только Южно-Курильска, но и села Малокурильское. Пострадавших нет. Тревога цунами не объявлялась.

Оперативные группы администрации Южно-Курильска и местного пожарно-спасательного гарнизона осмотрели здания и сооружения. Повреждений не обнаружено.