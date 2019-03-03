Пострадавший при взрыве газа в Ингушетии мальчик умер в больнице

В больнице Нижнего Новгорода умер второй ребенок, пострадавший от взрыва газа в Ингушетии. Об этом "РГ" сообщили в администрации Назрани.

Скончался 13-летний мальчик, которого пытались спасти медики Приволжского исследовательского медуниверситета. Накануне в той же больнице умерла маленькая девочка - еще один ребенок из трех, пострадавших при взрыве бытового газа в Назрани. Всего в Нижний Новгород на лечение были доставлены пять пострадавших в двух случаях взрыва бытового газа в Ингушетии.

Оба ЧП произошли в один и тот же день, 18 февраля, первое - в доме по улице Тумгоева в Назрани, второе - в селении Кантышево Назрановского района республики.

Спецбортом пять человек, в том числе трое детей, были доставлены на лечение в Нижний Новгород. У двух детей было поражено от 30 до 70 процентов поверхности тела, у взослых - от 30 до 50 процентов.

Еще одну женщина 55-лет, так как она была нетранспортабельна, госпитализровали в республиканскую клиническую больницу. Через два дня она скончалась в реанимации. Жертвам взрыва бытового газа в Ингушетии 18 февраля стали уже трое человек.