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03.03.2019 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавший при взрыве газа в Ингушетии мальчик умер в больнице

Текст: Алена Ларина (Магас)

В больнице Нижнего Новгорода умер второй ребенок, пострадавший от взрыва газа в Ингушетии. Об этом "РГ" сообщили в администрации Назрани.

Названа причина взрыва газа в жилом доме под Смоленском

Скончался 13-летний мальчик, которого пытались спасти медики Приволжского исследовательского медуниверситета. Накануне в той же больнице умерла маленькая девочка - еще один ребенок из трех, пострадавших при взрыве бытового газа в Назрани. Всего в Нижний Новгород на лечение были доставлены пять пострадавших в двух случаях взрыва бытового газа в Ингушетии.  

Оба ЧП произошли  в один и тот же день, 18 февраля, первое  - в доме по улице Тумгоева в Назрани, второе -  в селении Кантышево Назрановского района республики.

Спецбортом пять человек, в том числе трое детей, были доставлены на лечение в Нижний Новгород. У двух детей было поражено от 30 до 70 процентов поверхности тела, у взослых - от 30 до 50 процентов.

Еще одну женщина 55-лет, так как она была нетранспортабельна, госпитализровали в республиканскую клиническую больницу. Через два дня она скончалась в реанимации.  Жертвам взрыва бытового газа в Ингушетии 18 февраля стали уже трое человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Приволжье СКФО Ингушетия ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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