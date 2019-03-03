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03.03.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР предупредили о возможном сходе лавин в горах

Текст: Анна Юркова

В горах республики Кабардино-Балкарии возможен сход лавин. Соответствующее экстренное предупреждение распространило сегодня утром региональное управление МЧС РФ.

При сходе лавины в горах КЧР погиб турист

- По представленным данным Центра "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 18 часов 3 марта до 18 часов 4 марта 2019 года, в горах Кабардино-Балкарской Республики лавиноопасно на отметках выше двух тысяч метров над уровнем моря.

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий, линий связи и электропередач, а также затруднением в работе автомобильного транспорта, - сообщили в ГУ МЧС региона.

Спасатели посоветовали гостям и жителям республики кататься только на размеченных разрешенных трассах. Не выходить в горы в непогоду, в походе избегать крутых склонов крутизной более 20 градусов. В случае ЧП звонить с мобильных телефонов по номерам "010" и "112".

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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