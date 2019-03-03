Второго пострадавшего при сходе лавины в КЧР доставили в Москву

Из больницы в Карачаево-Черкесии доставили в столичную клинику еще одного туриста, пострадавшего при сходе лавины в горах республики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Решение о транспортировке пациента приняла его страховая медицинская компания. Угрозы для его жизни и здоровья не было.

Первый пострадавший был отправлен также спецборотом в Москву на лечение в минувшую пятницу. Сам инцидент произошел 28 февраля.

Несколько московских горнолыжников и их гид попали под снежную лавину. Последний погиб.

Группа не сообщила о своем маршруте спасателям. Следственные органы проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.