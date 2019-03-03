Под Астраханью сел на мель теплоход с зерном для Ирана

В Волго-Каспийском морском судоходном канале под Астраханью сел на мель теплоход, перевозящий зерно для Ирана. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Грузовое судно "Сепано", в трюмах которого находится до пяти тысяч тонн зерна, застряло между селами Ниновка и Федоровка.

Во время внештатной остановки обшивка теплохода не повредилась. Никто из людей не пострадал. Его экипаж, состоящий из 14 человек, имеет запас еды на десять суток.

"Сепано" ждут в иранском порту "Амиробад". Пока экипаж пытается самостоятельно решить проблему. Решается вопрос о привлечении буксира, чтобы снять судно с мели.