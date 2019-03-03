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03.03.2019 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свердловский омбудсмен прокомментировал ситуацию со смертью солдата

Текст: Елена Миляева
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала ситуацию со смертью солдата-срочника после того, как в поликлинике ему отказали в приеме.

Напомним, 20-летний солдат, находящийся дома, в Белоярском районе Свердловской области, в увольнении по болезни, обратился в местную больницу с жалобами на ухудшение состояния. Однако терапевт отказалась его принять по причине того, что у него не было паспорта: всем срочникам его заменяет военный билет. Через день парень скончался.

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- Очевидно, что работники больницы не правы: по закону, первая помощь должна быть оказана всем без исключения. Свердловская область этим славится: например, ежегодно у нас рожает более тысячи женщин, не имеющих российского гражданства, - сообщила в разговоре с корреспондентом "РГ" Татьяна Мерзлякова.- В ближайшее время я намерена провести прием населения в Белоярском округе, посмотреть, что там происходит с больницей, потому что такое отношение нехарактерно для этого учреждения.

По словам омбудсмена,в ближайшее время будет подготовлена специальная памятка с разъяснением прав военнослужащих, находящихся в увольнении, поскольку у них особый правовой статус, там будут приведены и адреса для обращений за медицинской помощью.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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- Огромные соболезнования семье, такого не должно происходить с ребятами, которых мы сами отправляем служить Родине, - подчеркнула Мерзлякова.

Тем временем эксперты отмечают, что действия врачей нуждаются в справедливой оценке. Так, по словам юриста Марины Агапочкиной, главный вопрос в том, имелись ли у терапевта основания полагать, что заболевание пациента угрожает его жизни?

- В юридической практике встречается немало случаев, когда только ретроспективный анализ показал, что медицинский случай был экстренным. Однако в момент обращения его было невозможно классифицировать, - отмечает она. - Поэтому если случай был определен, как плановая медицинская помощь, то врач направила пациента в военный госпиталь на законных основаниях.

Отметим, что к расследованию инцидента привлечены следователи СКР, правозащитники, военная прокуратура и региональный минздрав, проводится гражданская судмедэкспертиза, ее результаты будут известны на следующей неделе.

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