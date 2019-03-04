Минобороны: В инциденте с самолетом в Подмосковье никто не пострадал

Военно-транспортный самолет Ан-26 во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на подмосковном аэродроме. Об этом в понедельник вечером сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, во время инцидента никто не пострадал - экипаж и все пассажиры целы и невредимы. Никаких повреждений не получил и самолет.

"Инженерно-технический состав проведет оценку воздушного судна, после чего самолет вновь приступит к плановым полетам", - уточнили в Минобороны.

При этом не уточняется, на каком именно аэродроме произошло ЧП. Ранее источник "Интерфакса" в службах аэропорта "Остафьево" в Новой Москве сообщил, что за пределы полосы выкатился прибывший к ним с северо-запада России Ан-26.

Напомним, на прошлой неделе в аэропорту Шереметьево за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился бизнес-джет.

Справка "РГ"



Военно-транспортный самолет Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Существуют несколько вариантов лайнера: только для перевозки груза и только пассажирский, способный перевозить от 35 до 43 человек. Длина самолета - 24 метра, размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость самолета - 500 км/ч.