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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве рецидивистки пытались перерезать горло йеменцам

В Москве задержаны две ранее судимые девушки, которые в ходе конфликта применили холодное оружие. Произошло все рано утром в одной из квартир на улице Гурьянова.

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Участниками драки стали россиянки и три гражданина Йемена. Последние и обратились в правоохранительные органы. Мужчины рассказали, что в ходе конфликта представительницы прекрасной половины человечества нанесли им ножевые ранения в шею.

Пострадавшие были госпитализированы. Полицейские задержали злоумышленниц. Одной 25 лет, второй - 21 год. Обе уже были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью. Проводится проверка, стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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