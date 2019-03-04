В аэропорту Владивостока самолет при взлете сбил собаку

При разбеге на взлетно-посадочной полосе самолет авиакомпании Royal Flight насмерть сбил выбежавшую на полосу собаку, сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

Экипаж пассажирского судна, выполнявшего рейс Владивосток - Краби (Таиланд), продолжил взлет. Произошедшее не повлияло на работу аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.

Сейчас поводится внутренняя проверка инцидента. Он произошел в воскресенье в 06:52 по местному времени.