В Приморье медвежонка-сироту перевели на молочное вскармливание

В Приморском крае сотрудники центра реабилитации тигров и других редких животных научили полуторамесячного медвежонка питаться через соску. Об этом сообщает ОТР.

Речь идет о медвежонке, которого без мамы оставил браконьер. Как уже рассказывала "РГ", 27 февраля маленького зверя обнаружили лесозаготовители.

Полуторамесячный медвежонок находился один рядом с берлогой в районе села Хвищанка Кировского района. Здесь же нашли гильзы от патронов и шкуру медведицы.

Медвежонка передали в центр реабилитации. Он еще адаптируется к новым условиям. В частности, учится питаться через соску.

"Работает с ним один человек, в одной одежде, чтобы запах был, чтобы привыкал к одному человеку, - рассказал глава реабилитационного центра Виктор Кузьменко. - С ним там не разговариваем, никого посторонних к нему не пускаем. Он совсем маленький - на молочном вскармливании".

По его словам, если работа по методике принесет ожидаемый результат, то уже осенью подросшего медвежонка могут выпустить в природу.

Что касается браконьера, то он уже задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф.