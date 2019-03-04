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04.03.2019 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском ликвидировали крупную нарколабораторию

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в организации "лаборатории", где производились крупные партии синтетического наркотика. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, обоим фигурантам теперь грозит пожизненное лишение свободы.

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Оба ранее уже были судимы, но несмотря на это вновь решили пуститься во все тяжкие. Первым был задержан 27-летний новосибирец, в его машине правоохранители обнаружили пакет с 215 граммами синтетической "дури". Его 49-летнего "коллегу", который, к слову, находился в федеральном розыске, отыскали в поселке Ложок Искитимского района.

Там подельники арендовали дом, в котором и создали настоящую лабораторию по производству "синтетики". При обыске сотрудники управления областного главка полиции по контролю за оборотом наркотиков изъяли пластиковые и металлические канистры, маски с фильтром, стеклянные колбы и банки, тарелки с остатками зелья, электронные весы, машинку для склеивания пакетов и упаковку.

К этому набору прилагались и свертки с наркотиками, общей массой 2,7 килограмма. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Борьба с наркотиками
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