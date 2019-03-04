В Дагестане СК проверит видео с избиением ребенка в детдоме

Следственный комитет по Дагестану начал доследственную проверку в связи с сюжетом, вышедшим в эфир одного из телеканалов.

На ролике видно, как женщина избивает ребенка. Предположительно, действие происходит в детском доме.

- На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о применении насилия в отношении воспитанника детского дома в городе Каспийске. Из сюжета усматривается, что в коридоре учреждения женщина (по предварительным данным, воспитатель детского дома) останавливает воспитанника и наносит ему удары, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Как заявили в ведомстве, следственные органы уже начали проведение проверки, цель которой выяснить все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.