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04.03.2019 12:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил человека

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

Недалеко от Новочеркасска грузовой поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

ДТП в Дагестане унесло жизни трех человек

Житель станицы Багаевской  хотел перебежать железнодорожные пути перед движущемся поездом, который был уже недалеко от него.

Не смотря на старания машиниста экстренно притормозить, он не смог быстро остановить поезд. Счет шел на секунды, а расстояние до выскочившего на рельсы человека было совсем небольшим. В результате наезда состава 39-летний мужчина скончался на месте.

По результатам проверки случившегося будет принято процессуальное решение.

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