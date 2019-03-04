На Урале проверят информацию о нападении подростков на женщину с сыном

Следственный комитет Свердловской области проверяет информацию о нападении подростков на женщину и ее сына, которая появилась в соцсетях и местных СМИ.

"Сегодня со ссылкой на анонимный пост появилась информация, что накануне в Екатеринбурге, у одного из домов по переулку Красный, группа подростков якобы причинила телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку и его матери", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

В публикации, в частности, говорилось, что нападавших было шестеро, "все были с портфелями и с водкой. Начали приставать, что-то не понравилось, повалили и начали пинать. Четко по голове…".

"Организована проверка достоверности сведений. В случае подтверждения факта, ситуации будет дана правовая оценка", - передает ведомство.

В сообщении СК речь идет о ребенке, однако позднее пост в соцсети дополнили информацией, что фигурирующий в истории сын - не школьник, а взрослый.