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04.03.2019 12:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сургуте на территории детского сада поймали голого мужчину

Текст: Мария Гафурова

В Сургуте на территории детского сада был задержан обнаженный мужчина. На "скорой" его доставили в больницу. Полиция города устанавливает обстоятельства произошедшего.

Сообщение о том, что в детском саду бегает голый мужчина в крови, поступило от граждан сегодня около 8 часов утра. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На место были вызваны сотрудники полиции и медики. Из-за того, что "скорая" немного опередила силовиков, мужчина был доставлен в больницу, а не в отделение.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Голый мужчина прополз по вестибюлю в московском метро

Свой внешний вид нарушитель 1981 года рождения объяснил тем, что из-за конфликта был вынужден выбежать на улицу. В подъезде дома, который находится рядом с детским садом, сотрудники МВД обнаружили еще одного мужчину - тоже без одежды и тоже в крови. Он был доставлен в отделение полиции.

Как и первый задержанный, гражданин был сильно пьян - вероятно, между ними произошла драка.

Как уточнили в пресс-службе МВД Югры, дебошир, пойманный во дворе детского сада, ранее не раз попадал в поле зрения полиции. В частности, его задерживали за употребление алкоголя в общественном месте, употребление и незаконный оборот наркотиков и мелкие кражи. За имущественные преступления мужчина привлекался с уголовной ответственности.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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