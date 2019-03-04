В Сургуте на территории детского сада поймали голого мужчину

В Сургуте на территории детского сада был задержан обнаженный мужчина. На "скорой" его доставили в больницу. Полиция города устанавливает обстоятельства произошедшего.

Сообщение о том, что в детском саду бегает голый мужчина в крови, поступило от граждан сегодня около 8 часов утра. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На место были вызваны сотрудники полиции и медики. Из-за того, что "скорая" немного опередила силовиков, мужчина был доставлен в больницу, а не в отделение.

Свой внешний вид нарушитель 1981 года рождения объяснил тем, что из-за конфликта был вынужден выбежать на улицу. В подъезде дома, который находится рядом с детским садом, сотрудники МВД обнаружили еще одного мужчину - тоже без одежды и тоже в крови. Он был доставлен в отделение полиции.

Как и первый задержанный, гражданин был сильно пьян - вероятно, между ними произошла драка.

Как уточнили в пресс-службе МВД Югры, дебошир, пойманный во дворе детского сада, ранее не раз попадал в поле зрения полиции. В частности, его задерживали за употребление алкоголя в общественном месте, употребление и незаконный оборот наркотиков и мелкие кражи. За имущественные преступления мужчина привлекался с уголовной ответственности.