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05.03.2019 17:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калужской области проверят гибель пенсионерки на морозе

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
В Калужской области выясняют обстоятельства гибели бабушки, которая ушла из дома. Пенсионерку нашли через три дня замерзшей насмерть. Подробности рассказала "РГ" заместитель руководителя пресс-службы регионального главка МВД Ирина Зимина.

Трагедия произошла в селе Оболенское Малоярославецкого района. Больная деменцией в серьезной стадии старушка ушла из дома и не вернулась. Сообщение об ее исчезновении поступило в полицию 28 февраля вечером. Позвонил сын. По его словам, бабушка ушла из дома накануне ночью, и он не может ее найти.

- На место сразу же выехала оперативная группа, к поискам были привлечены волонтеры. Поиски велись активно, - заверила Ирина Зимина.

Фото: Николай Нестеренко
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Дело в том, что 86-летняя Мария Васильевна уже не первый раз уходит из дома. Ее уже неоднократно искали. Первым делом проверили ее обычные маршруты. Не нашли. Опрашивали соседей - все бесполезно. Опять же, бабушка почти сутки оставалась без присмотра - сын обнаружил пропажу, когда вернулся домой. Так что и выйти из дома могла когда угодно, и уйти за это время далеко.

Пенсионерка попала в камеру видеонаблюдения строительного магазина. На кадрах видно, что одета она очень легко - халатик, какая-то курточка, калоши на босу ногу…

Бабушку нашли 2 марта в садовом кооперативе за десять километров от дома. Она умерла от холода.

В соцсетях появилась информация, что бабушка стучалась в дома соседей, но никто ей не открыл. Получается, что больная старушка, плохо осознающая куда и зачем идет, три дня днем и ночью брела по дорогам, и никто этого не видел. Возможно, посреди ночи ей действительно не открыли двери. А днем? Неужели ей навстречу не попался ни один человек, который бы, увидев странную бабушку, не сообщил в полицию? Или же она шла нехожеными тропами?

Словом, в этой истории много вопросов. В настоящее время материалы этих поисков переданы из полиции в районное отделение Следственного комитета. Сотрудникам СК предстоит выяснить подробности случившегося. В пресс-службе регионального главка СУ СК пока не владеют информацией в полной мере: "Исчезновение пенсионерки не носило криминальный характер, поэтому мы изначально не занимались этим, но следили за ситуацией", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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