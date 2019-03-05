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05.03.2019 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье арестовали подозреваемую в ложных звонках о минировании

В Раменском районе Подмосковья полицейские арестовали москвичку, подозреваемую в заведомо ложных сообщениях о терроризме. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Фото: iStock
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"Установлено, что злоумышленница в течение 10 дней пять раз звонила в экстренную службу "112" и сообщала о том, что якобы существует угроза трем многоквартирным домам в деревне Островцы", - заявила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что полицейские проверили информацию о минировании домов и не обнаружили предметов, представляющих какую-либо опасность.

На 47-летнюю москвичку завели уголовное дело статье 207 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

На данный момент подозреваемая в "телефонном терроризме" заключена под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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