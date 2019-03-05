Хабаровская пенсионерка перевела лжеработодателю 715 тысяч рублей

В Хабаровске интернет-мошенница обманом выманила у пенсионерки крупную сумму денег.

Обратившаяся в полицию 68-летняя местная жительница рассказала, что искала работу и заполнила анкету на одном из сайтов. Через некоторое время ей позвонила женщина и предложила удаленную работу. Суть ее была проста: "сотрудник" должен перечислять деньги на указанные банковские счета, а работодатель чуть позднее возмещать их с процентами.

"На протяжении трех месяцев потерпевшая оформляла в различных банках кредиты, занимала деньги у знакомых и перечисляла неизвестным. В общей сложности пенсионерка перевела порядка 715 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

В итоге ни денег, ни процентов пожилая женщина не получила.

В полиции завели дело о мошенничестве. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленницы. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.