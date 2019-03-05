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05.03.2019 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Колыме директор школы стал фигурантом дела об унижении учеников

Текст: Юлия Гарднер

В отношении директора школы в Магаданской области возбудили уголовное дело. Его обвиняют в применении насилия к ученикам, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

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В конце января одна из местных телекомпаний сняла сюжет о том, что руководитель образовательного учреждения в селе Тахтоямск систематически унижает детей, оскорбляет их и избивает.

Сотрудники Ольского межрайонного следственного отдела начали проверку, во время которой изложенные журналистами факты подтвердились.

"В ходе дальнейшего расследования предстоит установить все обстоятельства применения насилия и оскорбления учеников директором школы, в том числе мотивы ее действий", - говорится на сайте ведомства.

Дело расследуется по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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