В Приамурье сотрудники "Почты России" отбились от грабителей

В Зее на сотрудников "Почты России", ехавших на служебном автомобиле, посреди дороги напали грабители, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Налетчики попытались заблокировать проезд, но водитель сумел объехать препятствие. После этого нападавшие несколько раз выстрелили по машине.

"В результате произошедшего пострадавших нет. Транспортному средству причинены механические повреждения", - говорится на сайте ведомства.

Как уточнила РИА Новости представитель филиала "Почты России" Галина Ефимова, материальные ценности, перевозимые в машине, также остались в сохранности.

Сейчас преступников ищут, возбуждено уголовное дело о разбое.