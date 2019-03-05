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05.03.2019 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье сотрудники "Почты России" отбились от грабителей

Текст: Юлия Гарднер

В Зее на сотрудников "Почты России", ехавших на служебном автомобиле, посреди дороги напали грабители, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Фото: iStock
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Налетчики попытались заблокировать проезд, но водитель сумел объехать препятствие. После этого нападавшие несколько раз выстрелили по машине.

"В результате произошедшего пострадавших нет. Транспортному средству причинены механические повреждения", - говорится на сайте ведомства.

Как уточнила РИА Новости представитель филиала "Почты России" Галина Ефимова, материальные ценности, перевозимые в машине, также остались в сохранности.

Сейчас преступников ищут, возбуждено уголовное дело о разбое.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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