Пермячка отсудила 250 тысяч рублей за падение со скользкого крыльца

Жительница Перми отсудила у коммунальщиков 250 тысяч рублей за перелом левого бедра в результате падения на скользком крыльце. Иск о компенсации морального ущерба был подан жилищно-строительному кооперативу, ответственному за уборку территории.

Как пояснили в Пермском краевом суде, в ходе рассмотрения дела были изучены различные доказательства, в том числе видеозапись и показания свидетелей, которые за несколько дней до получения истцом травмы также жаловались председателю кооператива на наледь. В результате ответственность за ненадлежащую уборку снега и наледи была возложена на ответчика.

Суд учел, что пострадавшая длительное время находилась на больничном, и постановил взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.