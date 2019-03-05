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05.03.2019 08:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермячка отсудила 250 тысяч рублей за падение со скользкого крыльца

Текст: Алексей Трапезников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жительница Перми отсудила у коммунальщиков 250 тысяч рублей за перелом левого бедра в результате падения на скользком крыльце. Иск о компенсации морального ущерба был подан жилищно-строительному кооперативу, ответственному за уборку территории.

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Как пояснили в Пермском краевом суде, в ходе рассмотрения дела были изучены различные доказательства, в том числе видеозапись и показания свидетелей, которые за несколько дней до получения истцом травмы также жаловались председателю кооператива на наледь. В результате ответственность за ненадлежащую уборку снега и наледи была возложена на ответчика.

Суд учел, что пострадавшая длительное время находилась на больничном, и постановил взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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