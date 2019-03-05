В Ижевске завели дело после гибели мужчины от падения снега

В Ижевске после гибели мужчины из-за упавшего на него снега возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ("Причинение смерти по неосторожности"). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Уд

муртии.

Трехэтажное здание, с крыши которого на 62-летнего мужчину упал снег, было административным. Погибший оказался рабочим одной из компаний, которая находилась в доме.

Напомним, происшествие случилось 1 марта этого года, около 14.00 по улице Чайковского. Следователи уже осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашиваются свидетели, выясняются обстоятельства и виновные лица.