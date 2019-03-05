В Прикамье СК заподозрил чиновника в браконьерстве

Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты. В убийстве спящего в берлоге медведя и нескольких рысей подозревается высокопоставленный чиновник одного из муниципалитетов края.

Как пояснили "РГ" в СУ СК России по Пермскому краю, в настоящее время в рамках уголовного дела проводится проверка причастности должностного лица к убийству животных. За подобное преступление УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, проверка правоохранительных органов началась в январе текущего года после того, как ряд региональных СМИ опубликовал фото чиновника со своими охотничьими трофеями. После окончания проверки было возбуждено уголовное дело.