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05.03.2019 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье СК заподозрил чиновника в браконьерстве

Текст: Алексей Трапезников

Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты. В убийстве спящего в берлоге медведя и нескольких рысей подозревается высокопоставленный чиновник одного из муниципалитетов края.

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Как пояснили "РГ" в СУ СК России по Пермскому краю, в настоящее время в рамках уголовного дела проводится проверка причастности должностного лица к убийству животных. За подобное преступление УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, проверка правоохранительных органов началась в январе текущего года после того, как ряд региональных СМИ опубликовал фото чиновника со своими охотничьими трофеями. После окончания проверки было возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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