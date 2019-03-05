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05.03.2019 08:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Японскому гостю Универсиады вернули потерянный паспорт

Текст: Алексей Бондарев

В Красноярске болельщику, приехавшему на всемирную Универсиаду из Японии, оперативно вернули вещи и документы, которые он забыл в такси. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, 61-летний турист оставил в машине сумку с паспортом и кошельком.

Лишенной гражданства жительнице Кургане вернули паспорт

Сначала ее обнаружил водитель, который отвез пропажу в отдел полиции. Полицейские быстро отыскали японца и вернули ему сумку. "Гражданин Японии Кишимото Ясуши поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и внимание к его обращению", - заявили в МВД.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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