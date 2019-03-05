Японскому гостю Универсиады вернули потерянный паспорт

В Красноярске болельщику, приехавшему на всемирную Универсиаду из Японии, оперативно вернули вещи и документы, которые он забыл в такси. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, 61-летний турист оставил в машине сумку с паспортом и кошельком.

Сначала ее обнаружил водитель, который отвез пропажу в отдел полиции. Полицейские быстро отыскали японца и вернули ему сумку. "Гражданин Японии Кишимото Ясуши поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и внимание к его обращению", - заявили в МВД.