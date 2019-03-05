В Новосибирске умер мужчина, которому неделю пришлось ждать хирурга

Новосибирские следователи проводят проверку по факту смерти пациента одной из городских больниц. Как рассказали в Следственном управлении СКР, по предварительной информации, мужчина не смог сразу после посещения терапевта попасть на прием к хирургу.

О том, что у 37-летнего новосибирца появились боли в области живота, его подписчики узнали через одну из соцсетей, где он обсуждал проблемы здоровья с другими пользователями. По его словам, на прием к хирургу его записали только через восемь дней, хотя терапевт настаивала на срочном посещении специалиста.

Спустя две недели другой подписчик написал о том, что жаловавшемуся на боли в животе другу стало плохо, и он оказался в реанимации. Врачи якобы диагностировали перитонит, а состояние остается стабильно тяжелым. Спустя еще несколько дней, 2 марта, этот же подписчик сообщил о смерти новосибирца.

Известно, что заболевший мужчина вел активный образ жизни, занимался спортом и фитнесом. В частности, скорую помощь, на которой его госпитализировали, вызвал один из тренеров по йоге.

По информации следователей, пациент скончался от рака и развивающегося на его фоне перитонита. В ходе проверки будет дана оценка фактам, изложенным в соцсетях и СМИ, а также изучена вся медицинская документация, связанная с этим случаем. Проверку пообещали провести и в региональном минздраве.