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05.03.2019 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге десять школ эвакуировали из-за анонимных угроз

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах были прекращены занятия в десяти школах на юге города, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: iStock
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Всех учеников и сотрудников образовательных учреждений вывели на улицу, в здания прибыли группы саперов.

Сообщения с анонимными угрозами поступают в школы, колледжи, торговые центры уже третью неделю подряд. Как правило, это письмо, пришедшее по электронной почте. После каждого такого сигнала администрация учреждения организует эвакуацию и обращается в полицию.

Ни в одном из случаев взрывного устройства не нашли.

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