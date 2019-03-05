В Петербурге десять школ эвакуировали из-за анонимных угроз

В Петербурге из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах были прекращены занятия в десяти школах на юге города, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всех учеников и сотрудников образовательных учреждений вывели на улицу, в здания прибыли группы саперов.

Сообщения с анонимными угрозами поступают в школы, колледжи, торговые центры уже третью неделю подряд. Как правило, это письмо, пришедшее по электронной почте. После каждого такого сигнала администрация учреждения организует эвакуацию и обращается в полицию.

Ни в одном из случаев взрывного устройства не нашли.