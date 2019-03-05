Названа причина энергосбоя в Новороссийске

Причиной энергосбоя на подстанции в Новроссийске, который на несколько часов оставил без электричества более 100 тысяч горожан, стало повреждение выключателя. Об этом сообщили журналистам в Федеральной сетевой

компании.

По данным специалистов, во время повреждения выключателя произошел выброс масла и возгорание. Однако потушить огонь удалось силами персонала.

В настоящее время, по данным мэрии города, электроснабжение полностью восстановлено.

В свою очередь, ситуацию взял под особый контроль губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом глава региона написал в своем аккаунте Twitter.