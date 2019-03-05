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05.03.2019 21:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина энергосбоя в Новороссийске

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Причиной энергосбоя на подстанции в Новроссийске, который на несколько часов оставил без электричества более 100 тысяч горожан, стало повреждение выключателя. Об этом сообщили журналистам в Федеральной сетевой

Почти сто тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии
компании.

По данным специалистов, во время повреждения выключателя произошел выброс масла и возгорание. Однако потушить огонь удалось силами персонала.

В настоящее время, по данным мэрии города, электроснабжение полностью восстановлено.

В свою очередь, ситуацию взял под особый контроль губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом глава региона написал в своем аккаунте Twitter.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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